وزير التعليم العالى يشيد بالمشروعات البحثية لمواجهة تداعيات تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده جناح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المقام فى المنطقة الخضراء خلال فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى Cop27.

وأكد وزير التعليم العالى أهمية استمرار المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات فى تنفيذ الأبحاث التى تخدم هذا الملف المهم، تماشيًا مع تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

واطلع عاشور، خلال جولته، على أحدث ما قامت به الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة من إنتاج علمى وتقنى فى مجال التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والذى تضمن أنشطة الأكاديمية ومشروعاتها فى مجال التغيرات المُناخية.

شهد الجولة التفقدية، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولى، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات.