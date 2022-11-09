مؤتمر المناخ COP27.. مدبولى: عندما نعمل معا يحدث التغيير ويتحقق التنفيذ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، مساء أمس الثلاثاء، خلال فعالية التوقيع على عدد من الاتفاقيات وخطابات النوايا فى إطار حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة للمشروعات التابعة للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّي" و"نُوَفِّى +"، والمنح المُقدمة لمشروعات البرنامج وخارطة الطريق لتنفيذها، وذلك بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وقال مدبولى، فى كلمة خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف بشأن تغير المناخ، "إنه لشرف عظيم أن نكون بين هذا الحشد الكريم، والحكومات وشركاء التنمية ومؤسسات دولية ومحلية، لنحتفل بالتوقيع على مشروعات نشارك ونساهم فيها، ونعزز فيما يتعلق بتنفيذ الحلول المصرية".

وأعرب عن تشرفه بإطلاق قمة المناخ بعنوان "معا من أجل التنفيذ"، متابعا "نقطة مهمة لنا جميعا، وكل الدول النامية والأقل نموًا لابد أن تنظر إلى هذا المؤتمر على أنه فرصة لتنفيذ لكل العهود والتعهدات التى صيغت منذ خمس أو ست سنوات مضت".

ولفت إلى تضرر العالم بسبب ظاهرة التغير المناخى، إذا فشل مؤتمر المناخ هذا العام، فى نقل التعهدات والالتزامات إلى التنفيذ.

وتابع: سعيد أن أتواجد اليوم مع هذا الحشد والمجموعة المهمة لتوقيع الحزمة من المشروعات ضمن منصة "نوفى" المتعلقة بالأمن المائى والغذائى واستدامة النقل، الأمر الذى يساهم فى تنفيذ خطتنا المناخية المصرية القومية، التى وضعناها لعام 2050، ورؤية مصر 2030"، مؤكدًا أن المشروعات تساهم فى حياة أفضل للمصريين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا "سأتابع مع زملائى عملية التنفيذ الحقيقى على أرض الواقع، وهى الرسالة المهمة للعالم أجمع .. يجب أن نعمل معا ونحقق شيئًا لنا ومن خلالنا، ونحدث تغييرًا حقيقيًا نثبت به للعالم أننا ملتزمون بتحقيق كوكب آمن ومستدام.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 يأتى هذا العام تحت شعار "معًا من أجل التنفيذ"، موضحا أن جميع الشركاء يجتمعون معا من أجل هذا الهدف.

وقال خلال كلمته مدبولى: "إن أغلب الدول النامية أو الأقل نموا تنظر إلى هذه القمة باعتبارها اختبارا حقيقيا للمصداقية بشأن تنفيذ التزاماتنا نحو العمل المناخى التى يتم ترديدها على مدار السنوات الخمس الماضية".

وتابع فى هذا الصدد: "إذا فشلنا فى تحقيق هذه التعهدات إلى تنفيذ حقيقى، فلننسَ كل شيء يتعلق بمسألة التغيرات المناخية".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "أنا سعيد للغاية بأن نكون معا وسط هذا الحشد المهم ومع زملائى لتوقيع هذه الحزمة من المشروعات ضمن برنامج نوفى التى تضم مشروعات تتعلق بالأمن المائى والغذائى واستدامة النقل والمشروعات الخضراء"، لافتا إلى أن كل هذا يساهم فى تنفيذ استراتيجيتنا الوطنية للتغيرات المناخية، كما أن هذه المشروعات تساهم فى تحقيق حياة أفضل للمصريين، متوجها بالشكر للحضور.. ووعد بمتابعة عملية تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن ما نشهده اليوم هو رسالة، ليست فقط لمصر أو لإفريقيا، بل للعالم أجمع، مفادها أنه عندما نعمل معا يمكننا أن نحدث تغييرا حقيقيا وأن نثبت أنه بإمكاننا المحافظة على كوكب آمن وملائم ومستدام للبشر جميعا.