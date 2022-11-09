رئيس مكتبة الإسكندرية: السينما لها دور مهم فى مواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، أن دور البيئة الوجدانية مهم جدًا فيما يتعلق بتشكيل وعى الأفراد نحو التغيرات البيئية والمناخية، لافتا إلى أن السينما لها دور مهم فى هذا الإطار من الواجب تطويره ليواكب التغيرات التى حدثت فى القضايا البيئية، خلال السنوات الماضية.





جاء ذلك، خلال مشاركته فى الجلسة النقاشية التى نظمها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مساء أمس الثلاثاء، على هامش فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر المناخ cop27، تحت عنوان "الأكاديمية والتغيرات المناخية: كيف نبنى الجسور بين العلم ورسم السياسات؟".

وشدد رئيس مكتبة الإسكندرية على أهمية شرح جميع جوانب التغيرات المناخية سواء الجانب السياسى منها أو الجانب العلمى للأطفال والطلاب؛ كى يكتمل لديهم الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة، فضلا عن تشكيل وعيهم ليكونوا أحد عوامل القضاء على أخطار المناخ.

وشدد الدكتور أحمد زايد على أنه يجب الاهتمام بمصر أولًا، من الجانب الوطنى، من ناحية التغيرات المناخية، متابعا: "لكن يجب الحرص فى الوقت نفسه على التماشى مع وضع مصر على المستوى الدولى، والذى يفرض عليها التعاطى، والتفاعل مع المنظومة الدولية، خصوصا وأن مصر من الدول التى وافقت على البروتوكولات المناخية الرئيسة على المستوى الدولى".