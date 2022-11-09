كبير مفاوضى الرئاسة المصرية: اتفقنا على 140 بندا تفاوضيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "نصر" فى مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، أن هناك عددا كبيرا من جلسات التفاوض فيما يتعلق بملف تغير المناخ ستناقش العديد من الأمور بمشاركة مراقبين.

وأوضح أن الهدف من رئاسة مصر للمؤتمر هو أن تكون قمة المناخ فى شرم الشيخ لتنفيذ الوعود وتخطى مرحلة التوصيات.

وأشار إلى أن المفاوضات يشارك فيها حتى الآن حوالى 196 دولة.