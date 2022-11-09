جدة - نرمين السيد - وأضاف "نصر" فى مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، أن هناك عددا كبيرا من جلسات التفاوض فيما يتعلق بملف تغير المناخ ستناقش العديد من الأمور بمشاركة مراقبين.
وأوضح أن الهدف من رئاسة مصر للمؤتمر هو أن تكون قمة المناخ فى شرم الشيخ لتنفيذ الوعود وتخطى مرحلة التوصيات.
وأشار إلى أن المفاوضات يشارك فيها حتى الآن حوالى 196 دولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبير مفاوضى الرئاسة المصرية: اتفقنا على 140 بندا تفاوضيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.