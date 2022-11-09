مؤتمر المناخ cop 27.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة

جدة - نرمين السيد - وفى غضون ذلك، وفيما يتعلق بمحور الطاقة، تم توقيع اتفاقية شراكة، وقعها من الجانب المصرى، كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فيما مثل الطرف الثانى فى هذه الاتفاقية من شركاء التنمية كل من أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وجوست أورثيوذن، الرئيس التنفيذى لشركة انفيست الهولندية، واللورد جولد سميث، وزير الدولة لشئون الطاقة والمناخ والبيئة بالمملكة المتحدة، وممثلان عن الوكالة الفرنسية، وصندوق الاستثمار للدول النامية بالدنمارك، وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وبالنسبة لمحور الغذاء، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة، وقعها من الجانب المصرى وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ووقعها على الجانب الآخر من شركاء التنمية، الفاريو لاريو، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد"، كما تم توقيع خطاب نوايا، فى نفس السياق، بشأن مشروع التكيف بشمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، وقعه من الجانب المصرى وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن الجانب الآخر، الدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى،وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وتم أيضا توقيع اتفاقية شراكة متعلقة بمحور المياه، وقعها من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومن الجانب الآخر من شركاء التنمية، أكينومى أديسينا، رئيس البنك الإفريقى للتنمية.

وشمل التوقيع مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، اتفاقية شراكة فى محور النقل، وقعها من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى ووزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، فيما وقعها من الجانب الآخر من شركاء التنمية، الدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وممثل عن الوكالة الفرنسية، وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ومذكرة تفاهم وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتم التوقيع على خطاب شراكة لمشروعى تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا، وإنشاء نظام إنذار مبكر، وقعه من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ومن الجانب الآخر، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى.

فيما تم التوقيع على خطاب نوايا لمشروع تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة وتحسين مرونة المناخ الزراعى بتحديث الممارسات الزراعية، وقعه من الجانب المصرى وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير الموارد المائية والرى، ومن الجانب الآخر، الفاريو لاريو، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد"، وكذا خطاب نوايا لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وقعه من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى ووزيرة البيئة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ،

وتضمنت مراسم التوقيع التى شهدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على عدد من وثائق التمويلات الخاصة بالمشروعات الخضراء على المستوى القطاعى، بإجمالى نحو 2.2 مليار دولار، حيث تم توقيع اتفاقات تمويل فى قطاع النقل، وقعها جميعها من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى ووزير النقل، وشملت اتفاقا لتمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثانى لمترو الأنفاق، وقعه من جانب شركاء التنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وكذا اتفاق لتمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائى، وقعه من جانب شركاء التنمية، ريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، وشريسولا زاشارابولو، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية، وشهد التوقيع مارك باريتى، سفير فرنسا بالقاهرة.

وفى الإطار ذاته، تم توقيع اتفاق لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وقعه من جانب شركاء التنمية المدير الإقليمى بالبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، وشهد التوقيع رئيس البنك الدولى، كما تم توقيع اتفاق لتمويل مشروع تطوير خط سكة حديد طنطا ـ المنصورة ـ دمياط، ووقعه من جانب شركاء التنمية، الدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كما تم فى هذا القطاع الإعلان فى حضور وزيرى التعاون الدولى، والنقل، عن اتفاق لتمويل مشروع تأهيل 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

وفى قطاع الإسكان، تم توقيع اتفاقيات تمويل، وقعها من الجانب المصرى وزيرة التعاون الدولى، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وتضمنت التوقيعات اتفاقا حكوميا لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان"، وقعه من جانب شركاء التنمية، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وشهد التوقيع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وتم توقيع اتفاق تمويل مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (مرحلة ثانية) وشارك فى توقيعه من الجانب المصرى مع وزيرة التعاون الدولى ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومن شركاء التنمية، إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة.

وفى قطاع الكهرباء، تم توقيع اتفاقيات تمويل، وقعها من الجانب المصرى، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التعاون الدولى، وتضمنت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، ووقعها من جانب شركاء التنمية، ريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، وشريسولا زاشارابولو، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية، وشهد التوقيع مارك باريتى، سفير فرنسا بالقاهرة، واتفاقا لتمويل مشروع دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ووقعه من جانب شركاء التنمية، ممثل عن البنك الإفريقى للتنمية.

وفى قطاع الأمن الغذائى، تم توقيع اتفاقيات تمويل، تضمنت الإعلان عن اتفاق لتمويل مبادرة مرفق الغذاء، بحضور وزيرة التعاون الدولى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلى الاتحاد الأوروبى، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، وتم توقيع اتفاق تمويل المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائى والاستجابة المرنة، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى وزيرة التعاون الدولى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن جانب شركاء التنمية، ممثل عن البنك الدولى.

وتم توقيع اتفاقية برنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادى، ووقعه من الجانب المصرى، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزيرة التعاون الدولى، ومن جانب شركاء التنمية، بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك الافريقى للتنمية المُكلفة بشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، وبحضور أكينومى أديسينا، رئيس البنك الإفريقى للتنمية، واتفاق التعديل السابع لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، ووقعه من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن جانب شركاء التنمية، ليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وفى قطاع البيئة، تم توقيع اتفاقيات تمويل، تضمنت اتفاق تمويل اتفاقية مبادرة المناخ، ووقعها من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وغادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ومن جانب شركاء التنمية، ليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، كما تم توقيع اتفاق تمويل إعلان النوايا الخاص بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة، ووقعه من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ومن شركاء التنمية، الدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وفى السياق نفسه، تم توقيع اتفاق تنفيذى لمنحة بشأن "مشروع تحويل نظم تمويل المناخ"، ووقعه من الجانب المصرى أيضاً وزيرتا التعاون الدولى والبيئة، ومن جانب شركاء التنمية، ريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وشريسولا زاشارابولو، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية، وشهد التوقيع مارك باريتى، سفير فرنسا بالقاهرة.

وتم التوقيع على اتفاق شراكة بشأن تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً، ووقعه من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير الموارد المائية والرى، ومن جانب شركاء التنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامى للتنمية، وكذا توقيع خطاب نوايا بشأن مشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية، ووقعه من الجانب المصرى، وزيرة التعاون الدولى، ووزيرة البيئة، ووزير الموارد المائية والرى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومن شركاء التنمية، بدر محمد السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.