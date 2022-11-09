عاشور وفودة يشهدان الحفل الختامى لمسابقة «التحدى الأخضر للاستدامة»

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، الحفل الختامى لمسابقة "التحدى الأخضر للاستدامة" والتى نظمتها جامعة الملك سلمان الدولية بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة فى مجال التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكم الآلى، وذلك فى مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وسباستيان رييز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، والمهندس شريف عبدالفتاح نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للشئون الحكومية فى مصر وشمال شرق أفريقيا.





وتضمنت المسابقة التى استمرت لمدة شهرين، برنامج تدريبى لإمداد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال المُجتمعية والتقنيات والخبرات الأساسية، وتحويل أفكارهم وابتكاراتهم لمشروعات ناشئة ومُستدامة لخدمة مُجتمعاتهم المحلية؛ بهدف تمكين الطلاب والشباب من مواجهة تحديات المناخ عن طريق تقديم حلول مُبتكرة.

واشتملت أفكار المشروعات التى تأهلت للتصفيات النهائية للمسابقة، إعادة استخدام المياه المستعملة لنظام الرش الشمسى فى الرى، ومعالجة المياه المُستعملة وإعادة تدويرها، وتوفير غلاف مبتكر لتحسين عمر البطارية وكفاءتها، وتطبيق إلكترونى لتقليل هدر الطعام وتوفيره لشركات التكنولوجيا الحيوية والمواد، وإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية تربط بين صانعى الحرف اليدوية البدو بالمستهلكين، وتصميم وتطوير الحلول المُتعلقة بالعمران الأخضر للمجتمعات المحلية وتطوير وتصميم واجهات موفرة للطاقة، ونموذج الطاقة المائية الشمسية الهجينة للحصول على الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، تدوير بقايا الغذاء من خلال التطبيقات الذكية، مشروع إدارة طاقة البطاريات وتوفير استهلاكها ورفع كفاءتها.

وفى كلمته، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن فخره بشباب جامعة الملك سلمان الدولية والأفكار المُميزة التى قاموا باستعراضها؛ للمساهمة فى إيجاد حلول مُستدامة تدعم مجتمع جنوب سيناء، موضحًا أن تلك المبادرة تحث الطلاب على الابتكار الدائم والخروج بنتائج إيجابية، مؤكدًا على أهمية تنظيم هذا الحدث وتكريم الطلاب الفائزين، والذى يأتى بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، لمجابهة الآثار المُترتبة على التغيرات المناخية، منوهًا إلى أهمية مثل هذا النوع من المُبادرات لتشجيع المزيد من طلاب الجامعات على الابتكار.

ومن جانبه، أعرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته بتنظيم هذه المسابقة الهامة والتى وصلت لمحطتها النهائية بالإعلان عن المشروع الفائز، مشيرًا إلى أن مشاركة طلاب الجامعة فى هذه المسابقة وتقديم أفكار وحلول عملية للتعامل مع التحديات المتنوعة فى المحافظة، يُعزز روح الانتماء لديهم والشعور بأهمية وتأثير المُشاركة المُجتمعية الفعالة، كما يؤكد على ثقة الشركات الكبرى فى قدرات وإمكانيات المجتمع المصرى على حل مشكلاته بنفسه من خلال قدرات ومواهب أبنائه.

وأكد سباستيان ريز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربى عن قوة شراكات الشركة فى المجتمع المصرى من أجل إيجاد حلول مُصممة خصيصًا للتعامل مع المشكلات والتحديات المحلية، وإجراء دراسة مُستفيضة للتعرف على ما يواجه هذه المجتمعات من تحديات، مشيرًا إلى أهمية فكرة مسابقة "التحدى الأخضر" لإيجاد حلول فعالة ومُستدامة لمشكلات المجتمع، معربًا عن سعادته بالأفكار المُتميزة، التى تم طرحها والتى أكدت على أهمية الاستثمار فى تنمية قدرات الشباب، متمنيًا تكرار المسابقة على مستوى الجامعات المصرية الأخرى.

وأشار المهندس شريف عبدالفتاح نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للشئون الحكومية فى مصر وشمال شرق إفريقيا، إلى أن الشراكة مع جامعة الملك سلمان الدولية ومحافظة جنوب سيناء تهدف لتطوير مهارات الطلاب فى مجالات الاستدامة ودعم المجتمعات المحلية، معربًا عن سعادته بقدرات طلاب جامعة الملك سلمان الدولية فى إظهار قدراتهم وإمكانياتهم المُتميزة فى طرح الأفكار والتفكير خارج الصندوق والفهم التام للمشكلات والتحديات التى تواجه مجتمعهم المحلى.

وأعرب د. تامر محمد عباس، مدير برنامج السياحة والضيافة بجامعة الملك سلمان الدولية، عن فخره بالمستوى المتميز الذى أظهره طلاب الجامعة خلال المسابقة، وتمنى أن تتحول هذه المسابقة لحدث سنوى بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك ومحافظة جنوب سيناء لخدمة المجتمع المحلى فى جنوب سيناء ومصر، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته تلك المسابقة نظرًا للزخم الكبير والاهتمام الإعلامى المصرى والعالمى الذى حصلت عليه نظرًا لتزامنها مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ودورها فى تشجيع الابتكار ودعم الشباب المصرى.

وأعلنت جامعة الملك سلمان الدولية وشركة شنايدر إلكتريك عن فوز مشروع Eratech لإدارة طاقة البطاريات وتوفير استهلاكها ورفع كفاءتها بالمركز الأول بجائزة قدرها 50 ألف جنيه مصرى، وحصل مشروع SUR+ لتدوير بقايا الطعام من خلال التطبيقات الذكية على المركز الثانى وجائزة قدرها 30 ألف جنيه مصرى، وفاز بالمركز الثالث مشروع Power team لابتكار واجهات مصنوعة من مواد معاد تدويرها وتعمل بالطاقة الشمسية والتى تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وجائزة قدرها 20 ألف جنيه مصرى، وتم الاختيار بناءًا على معايير دقيقة لتقييم الأفكار المشاركة فى المسابقة بناءً على الابتكار، الجدوى الفنية، دراسة الجدوى المالية، نموذج الأعمال والتأثير المجتمعى والبيئى، بالإضافة لجودة العرض أمام لجنة الحكام.