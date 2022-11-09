نحو نظم تعليمية تستجيب لقضايا المناخ.. لقاء يقوده عبدالمنعم سعيد بـcop27

جدة - نرمين السيد - عقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية تحت عنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التى ينظمها المركز فى منصة المؤتمر الوطني للشباب بالمنطقة الخضراء، فى اليوم الأول لانطلاق فعاليات مشاركة المركز فى مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ تحت اسم "رؤى مصرية".





أدار هذه الجلسة رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز الدكتور عبد المنعم سعيد، وشارك فيها الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية. استهدفت هذه الجلسة إلقاء الضوء على الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية على تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطالب وتحصيلهم فى بعض البلدان، وكذا مناقشة دور تضمين قضايا المناخ والاستدامة البيئية فى العملية التعليمية فى تنمية وعى أجيال المستقبل بالتغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها، وإبراز التحديات التى تواجه الدول النامية فى تطوير نظمها التعليمية بما يساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية، واستعراض التجربة المصرية فى التركيز على قضايا البيئة والمناخ ضمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة فى هذا الشأن، وإمكانية الاستفادة منها.

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