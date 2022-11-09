إقبال المشاركين على جناح مصر للطيران فى المنطقة الخضراء (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد جناح مصر للطيران بالمنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء إقبالاً من المشاركين من مختلف الجنسيات فى مؤتمر المناخ COP27، لتعديل الحجوزات والاستفسار عن خدمات مصر للطيران والإطلاع على برامجها المقدمة لضيوف المؤتمر.





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