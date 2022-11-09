زايد: يجب رفع الوعى لدى الطلاب بشأن مواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - عقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية تحت عنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التى ينظمها المركز فى WYF Platform بالمنطقة الخضراء.





وكان المحور الثانى حول بحث التأثير المتوقع لدمج المعرفة والمهارات والقيم والإجراءات ذات الصلة بالتصدى لقضايا التغيرات المناخية فى سياسات ومناهج التعليم، ومناقشة دور مؤسسات التعليم حول العالم فى تطوير المناهج والأنشطة المصاحبة بشكل يسهم فى رفع وعى التلاميذ وتثقيفهم بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية، والتركيز على سبل دعم المعلمين وتدريبهم إكسابهم المهارات اللازمة لتدريس الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وقال الدكتور أحمد زايد، إن ملف رفع الوعى فى أوساط الطلاب خاصة والمجتمع عامة، بشأن القضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة، يعتبر من أهم الملفات التى من خلالها يمكن الوصول لمستويات إيجابية من الحفاظ على البيئة والمناخ.

وأضاف أن هناك ثلاث دراسات دولية تتناول بشكل معمق ملف الوعى بقضايا البيئة والمناخ، منها تقرير لمنظمة اليونيسيف بعنوان “Its getting hot”، يحذر من تزايد نسب الاحتباس الحرارى، ويحث الدول النامية على وضع بعض الاستراتيجيات لرفع الوعى الشعبى بخصوص التغيرات المناخية، وتحسين المهارات فى المدارس فى ما يتعلق بفهم المشكلات البيئية، وتجميع البيانات الضرورية عن التغير المناخى لاستخدامها فى رفع الوعى الجمعى بشأن قضايا المناخ، وخلق أساليب التعليم المتواصل الذاتى بهدف تطوير المهارات، والعمل على تطوير التقاطعات التى تربط بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى، لخلق مجتمع متجانس فى ما يتعلق بكافة جوانب الوعى بقضايا البيئة.

أما فيما يتعلق بالدراسة الثانية، أشار الدكتور زايد إلى أن منظمة اليونيسيف أصدرته تحت عنوان “التعليم من أجل التغيرات المناخية”، وتم من خلاله التعمق أكثر فى نقاط عديدة وردت فى التقرير السابق. الدراسة الثالثة بحثها الدكتور زايد خلال مشاركته فى لجنة تم تشكيلها من جانب منظمة اليونسكو لمراجعة توصيات وثيقة “التعليم المتعلق بالسلام والتسامح”، الذى صدر عام 1974، والتى كان أبرز ما فيها هو الدعوة لرفع الوعى الجمعى حول قضايا المناخ، والقضايا المستدامة مثل نظم التعليم الجديدة. وأضاف الدكتور زايد أن الدراسات الثلاث كان بها تركيز أساسى على أن حالة خلق الوعى فى المدارس لن تكون فقط من خلال إنشاء مدارس جيدة، بل ايضًا من خلال خلق مهارات تعليمية جديدة.