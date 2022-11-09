وزيرة البيئة: مصر تبدأ تنفيذ خطة المساهمات الوطنية (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، فى إطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى، ضمن فعاليات الجناح المصرى بقمة المناخ COP27، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسيد ديفيد ملبس رئيس البنك الدولى، والسيد اليكس فان تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى والسيد ماختر ديوب المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ICF ، والسيدة مارينا ويس المدير المقيم للبنك الدولى.





وأكدت وزيرة البيئة أن التقرير القطرى للمناخ والتنمية بمثابة خارطة طريق تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأولوياتنا الوطنية، فالاعداد له ارتبط مع الاعداد لمؤتمر المناخ COP27، وتحديد مسارات مسارات التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، حيث يأتى التقرير فى بعد اعلان خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة متمشيا معها ومتضمنا مجموعة من المحاور التى ستكون نموذج رائد للدول الأخرى، أهمها كيفية خلق المناخ الداعم، حيث يضع القطاع الخاص مع التمويل الأخضر، فى الوقت الذى أعلن فيه السيد رئيس الوزراء حزمة حوافز خضراء للقطاع الخاص تركز على القطاعات المتعلقة بالمناخ، وأيضا تحديد أفضل طرق الاستفادة من مصادر التمويل لحماية وتهيئة المجتمعات المتضررة لتكون أكثر قدرة على المواجهة، وهذا ما تضمنته خطتنا كنوع من التعويض للمتضررين من آثار تغير المناخ.

وأوضحت الوزيرة أن التقرير يقدم رؤية لآليات المضى قدما نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر مرونة ويعزز التنافسية، وذلك فى إطار إدراك مصر لأهمية وحتمية العمل المناخى، والتزامها باتخاذ إجراءات تحولية مستدامة وأكثر فاعلية، مشيرة إلى أن مصر التى تستضيف حاليا قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ اتخذت بالفعل عدد من الخطوات الهامة لدمج بعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية وإطلاق أول سندات خضراء فى الشرق الأوسط، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 لخفض الانبعاثات.



وأضافت وزيرة البيئة أن التقرير القطرى للمناخ والتنمية فى مصر ‏(CCDR) يشير إلى المخاطر المناخية على مصر وتأثيرها المحتمل على مسار التنمية فى البلاد، ويحدد السياسات وفرص الاستثمار التى يمكن أن تجعل استخدام الموارد الطبيعية أكثر كفاءة ، وتحد من آثار تغير المناخ، وتعزز القدرة التنافسية لمصر فى الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفى إطار دعم البنك الدولى لمصر فى سعيها اتحقيق طموحها المناخى والعمل على تلبية تطلعات الشباب والمواطنين.

ويقدم التقرير عدد من الإجراءات المقترحة بما يتماشى مع أهداف مصر التنموية وطموحها المناخى، ومنها صون الموارد الطبيعية بعدد من الإجراءات مثل كفاءة استخدام المياه، وتعزيز نظم المعلومات المعنية بالمناخ، بما يمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الأزمات المناخية وتقليل المخاطر بنسبة فائدة 1 إلى 9 ، مما يعنى أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على بناء أنظمة معلومات أقوى ، يمكن تجنب تسعة دولارات من الخسائر المحتمل، بالإضافة إلى التركيز على خفض الانبعاثات فى قطاعات النقل والطاقة والصناعة، وتعزيز زيادة مشاركة القطاع الخاص وتذليل العقبات لتيسير الاستثمار فى مجالات مثل المخلفات البلدية منخفضة الكربون وإدارة المياه ، وكفاءة استخدام الطاقة للمبانى ، والنقل الحضرى الأخضر.

وفى سياق متصل، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتوقيع على الاتفاقيات تنفيذا لخطة المساهمات الوطنية وتمويلا للمشروعات الخضراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث أكدت أن وزارة البيئة عملت مع الوزارات المعنية للوصول لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، وتم الخروج ببرنامج "نوفى" فى ظل مجهود ضخم تبذله الدولة المصرية فى الإعداد السياسى واللوجيستى والتى لمؤتمر المناخ COP27، واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وتحديد الأولويات الوطنية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الخروج بفكرة رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتى تربط بين التخفيف والتكيف وهو شق تفاوضى متعثر دائما فى مفاوضات تغير المناخ، يعد نجاح كبير للدولة المصرية بتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف بحزمة من المشروعات التى تخدم الاحتياجات الإنسانية وبالتعاون مع الشركاء على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف، لتصبح نموذج متفرد يحتذى به، حيث يقدم برنامج نوفى حزمة مشروعات للطاقة والغذاء والمياه وعددهم 9 مشروعات باستثمارات حوالى 15 مليار دولار، وكل قطاع تشارك فى تمويل جهة رئيسية، كالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى الطاقة، وبرنامج إيفاد فى الزراعة، وبنك التنمية الإسلامى وبنك التنمية الأفريقى فى المياه.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج هو ترجمة حقيقية للشعار الذى وضعته مصر لمؤتمر المناخ COP27 "معا للتنفيذ"، حيث يعتبر بداية للتنفيذ بعد وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وترجمتها فى حزمة مشروعات وحشد التمويل من المنظمات وشركاء التنمية، تقدم من خلاله مصر رؤيتها للوصول لنسبة 42٪ طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2030، والاستفادة بها فى الزراعة وتحلية المياه وتشجيع الاستثمارات الدولية والقطاع الخاص فيها.