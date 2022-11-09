نظم التعليم والبيئة.. أبرز محاور جلسة منتدى شباب العالم فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - عقدت منصة منتدى شباب العالم جلسة بعنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة" فى المنطقة الخضراء بالمسرح الرومانى على هامش مؤتمر المناخ COP27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.





وناقشت الجلسة دمج المناهج الدراسية ذات الفكر الأخضر والمستدام فى إطار العملية التعليمية، وذلك لتوعية النشء الجديد بحجم الأزمة العالمية التى يعيشها الكوكب جراء تغير المناخ.

شهدت أمس المنطقة الخضراء فى مؤتمر المناخ، وتحديدا المسرح الرومانى، عددا من الجلسات على منصة منتدى شباب العالم. وكلها تهدف إلى توضيح الدور المحورى لعنصر الشباب فى دفع الجهود العالمية من أجل مكافحة التغير المناخى وإنقاذ كوكب الأرض.

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا، وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.