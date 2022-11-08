أخبار مصرية

منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 11:33 مساءً - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و اللاعبين على الاحتفال بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب المنتخب .

 

 

من ناحية أخرى ، تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر صباح اليوم وذلك بعد شعور اللاعب بحالة من الإجهاد ، وتواصل منتخب مصر مع مسئولو النادي الأهلي و تم الاتفاق على استبعاد ياسر إبراهيم و عدم انضمامه للمنتخب بسبب شعوره بالإجهاد.

 

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري وانضم للفريق  اليوم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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