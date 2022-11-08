جهود مصر فى مواجهة التغيرات المناخية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشر الحساب الرسمى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجرافا يوضح جهود مصر في مواجهة تغير المناخ. واهتمت مصر بجهود مواجهة تغير المناخ، حيث ركزت مؤتمرات الشباب بمستقبل التغيرات المناخية وتأثيرهاوخصصت مصر 750 مليون دولار لتشجيع الاستثمارات الخضراء كأول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأطلقت مصر مشروع إدارة تلوث المناخ بتكلفة 200 مليون دولار لتقليل الانبعاثات بما فيها الغازات الدفيئة.

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