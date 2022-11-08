البايرن ضد فيردر بريمن.. إصابة ساديو مانى قبل 12 يوما من كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:34 مساءً - تعرض السنغالى ساديو مانى، لاعب بايرن ميونخ الألمانى، للإصابة خلال مشاركته فى مواجهة نظيره فيردر بريمن، والمقامة بينهما حاليا على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الألماني.

وتعرض ساديو مانى للإصابة فى مواجهة فيردر بريمن، ليضطر المدرب جوليان ناجلسمان لإستبدال النجم السنغالى ويشارك ليروى سانى بدلا منه فى الدقيقة 20 من زمن المباراة.

ويستعد ساديو مانى للمشاركة مع منتخب السنغال فى منافسات كأس العالم 2022 فى قطر والتى تنطلق فى 20 نوفمبر الجارى، حيث ينافس "أسود التيرانجا" فى المجموعة الأولى برفقة منتخبات: قطر الدولة المستضيفة، الإكوادور، وهولندا.

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فيردر بريمن المركز السابع برصيد 21 نقطة.

ويرغب بايرن ميونخ في استغلال التعثر الذى سقط فيه منافسه يونيون برلين الذى لقى هزيمة كاسحة على يد باير ليفركوزن الأحد الماضي بخماسية نظيفة.

ويبحث البافاري عن تحقيق الفوز في هذه الموقعة القوية، لهذا السبب سيحضر لها بتركيز عالي وبمعنويات مرتفعة أملاً بأن يخطف النقاط الكاملة ليواصل البقاء في الصدارة.

في المقابل، يستعد فيردر بريمن لهذه المباراة بشكل قوي وتركيز تام، حيث يأمل الفريق في تقديم أداء رائع يليق به، يسعى من خلاله بخطف النقاط الكاملة.