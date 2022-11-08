نيفين القباج: التغيرات المناخية تؤثر أولاً على الفئات الأولى بالرعاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:33 مساءً - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تربط بشكل مباشر ما بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية، خاصة أن أول تأثير للتغيرات المناخية يقع على الفئات الأولى بالرعاية.

وتابعت "القباج"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المزارع الصغير يتأثر بالتغيرات المناخية، وكذلك الصياد يتأثر سلبًا بمشكلة الصيد الجائر، مشيرة إلى أن المجتمع المدني يتدخل بقوة لمجابهة الأثار السلبية للتغير المناخي، من خلال العمل على تدوير المخلفات، والعمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم صغار المزارعين.

وأضافت أن القيادة السياسية أطلقت برنامج "حياة كريمة"، وتبطين الترع والمصارف، وإعادة تدير الكثير من المخلفات، ورفع حياة المواطن في الريف، كما أن الهلال الأحمر قام بتعقيم منتدى شرم الشيخ بصورة كبيرة، وطرح الكثير من سيارات الإسعاف لذوي الاعاقة.