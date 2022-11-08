رئيس الوزراء يلتقي نظيره التشادي على هامش قمة المناخ COP27”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:33 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صالح كبزابو، رئيس وزراء تشاد، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتشاد، والتأكيد على حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات مع الشقيقة تشاد على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : إن البلدين تربطهما علاقة "جوار استراتيجي"، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من الموضوعات، مؤكداً وجود آفاق واسعة من التعاون الثنائي المشترك تشمل بناء القدرات، والتجارة، فضلاً عن تنسيق المواقف في إطار تجمع الساحل والصحراء، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لزيادة معدلات التبادل التجاري مع تشاد، تعظيما للاستفادة من وجود خطوط طيران مباشرة بين القاهرة و"ندجامينا".

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل لجهود استقرار دولة تشاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادي الشقيق، وتفهم مصر للحظة الدقيقة التي تمر بها الدولة التشادية والتي تستدعي تكاتف كافة الشركاء.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء تشاد عن تقدير بلاده لجهود مصر المتواصلة لدعم الاستقرار والأمن فى تشاد، مشيدا بحجم الدعم الذى قدمته مصر للدولة. كما نقل تحيات وتقدير القيادة التشادية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعمه لكل قضايا القارة الأفريقية.

واختتم المسئول التشادي حديثه بالتأكيد على دعم الحكومة التشادية لكل مجالات التعاون مع مصر، لا سيما فى المجالات الملحة للجانب التشادي مثل توليد الطاقة.