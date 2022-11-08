وزير الرى يؤكد ضرورة تحويل خطط التكيف مع التغيرات المناخية لمشروعات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم ضرورة تحويل الخطط الموضوعة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى مشروعات يتم تنفيذها على الأرض، مشيرا إلى أن المياه هى المحور الرئيسى للتنمية بالدول الإفريقية التى تعد الأكثر تأثرا بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مع أنها الدول الأقل تسببا فى الانبعاثات المسببة لهذه التغيرات.





جاء ذلك فى كلمة لوزير الرى خلال مشاركته فى جلسة بعنوان "تنمية التعاون الدولى فى مواجهة التغيرات المناخية"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ. وقال الدكتور سويلم: "إننا نسعى لدمج قضايا المياه مع العمل المناخى، ولذلك فقد حرصت مصر على عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالمياه خلال مؤتمر المناخ الحالى والمتمثلة فى تنظيم جناح للمياه يمتد لعشرة أيام ويتضمن 70 حدثا متنوعا لمناقشة قضايا المياه، بالإضافة لتنظيم "يوم للمياه" والذى سيتم خلاله الإطلاق الرسمى لمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية، والتى سينتج عنها تنفيذ مشروعات على الأرض فى الدول الإفريقية". وأشار الوزير إلى أهمية وجود أنظمة للإنذار المبكر للتعامل مع الكوارث المناخية المتطرفة بالدول الإفريقية.. مؤكدا أن مصر تمتلك بنية تحتية وفنية قوية فى مجال بناء القدرات، مع حرص مصر الدائم على تقديم الدعم فى هذا المجال للدول الأفريقية الشقيقة، واستعداد مصر لتكون مركزا إفريقيا فى مجال بناء القدرات.

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