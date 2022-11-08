رسالة إلى سناء سيف: الضغط الدولى لم يفد يوما قضية حقوق الإنسان

سناء حاولت فرض نوع من أنواع الضغط على الدولة المصرية، من أجل الإفراج عن شقيقها، بعد أن طالبت بطرد كل النشطاء من جلستها التى أقيمت اليوم، داخل الجناح الألمانى بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، رغم أن المواثيق الدولية تنص على احترام الدولة.
واعتبر الجميع من الحضور وكذلك المتابعين أن ما قامت به، وما قام به منظموا جلستها يعد محاولة لفرض إرادة دولية على دولة ذات سيادة، وهو الأمر الذى يخالف ميثاق الأمم المتحدة، فيما أشار الكثيرون إلى أن المعروف أن الضغط الدولى يضر بحالة حقوق الإنسان ولم يفد يوما قضية حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة سناء سيف استقواء بالإعلام الغربى من أجل الإراج عن شقيقها علاء عبد الفتاح، بل انتهجت الصوت الواحد طريقا لفرض أسلوبها على الجلسة، ما أدى لأزمة كبيرة كشفت ازدواجية معايير الأمم المتحدة، ومنع المشاركين من الحيث.
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