موجة غضب بعد تمزيق اللافتات ومنع المشاركين من الحديث فى ندوة سناء سيف

جدة - نرمين السيد - سادت حالة من الاستياء العام، لدى الحضور فى ندوة نظمتها سناء سيف، بسبب عدم السماح لهم بالمشاركة بآرائهم أو طرح أسئلة تتناقض مع نظرية منظمى الندوة التى يريدون فرضها على الحضور.





يذكر أن الأمن الخاص بالأمم المتحدة المرافق لندوة سناء سيف مزق لافتات خاصة بالحضور تعترض على ما تطرحه سيف من مناقشات وآراء ووقائع مخالفة للواقع، واتسمت الجلسة بالتحيز ضد المشاركين من أصحاب المواقف المختلفة مع سناء سيف.

واتبعت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضايا، سياسة الكيل بمكيالين، وضربوا بقواعد حقوق الإنسان التى يرفعونها شعاراً لهم، عرض الحائط، بعدما طلبت من منظمى جلستها داخل الجناح الألمانى بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، بطرد كل النشطاء والحقوقيين الذين لا يوافقون على مطالبهم بالإفراج عن علاء، بل وتمزيق لافتاتهم.

وطرد منظمو الجلسة عددا كبيرا من النشطاء والحقوقيين والصحفيين، لمجرد أنهم طلبوا التعليق على موضوع الجلسة، فضلاً عن تمزيق لافتات كانت تصف علاء عبد الفتاح بالقاتل، فى إشارة لتغريداته السابقة التى دعا خلالها إلى قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وشنت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، هجوماً شديداً على منظمى مؤتمر "سناء سيف"، وقالت إنهم مارسوا الإرهاب ضدها، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها خلال الجلسة، ومنعوها من التواجد.

وقالت نهاد أبو القمصان "مش عاوزين يسمعوا غير صوتهم"، مشيرة إلى إن المؤتمر الذى تم تنظيمه اتبع استراتيجية واضحة ومعروفة، تقوم على إخراس أى صوت معارض لما سيقال داخل الجلسة، أو يريد كشف الحقائق، معربة عن تعجبها من تفاصيل الجلسة، وقالت إن المتحدثين استغرقوا أكثر من ساعتين دون السماح لأى من الحضور بالتعليق، لافتة إلى إنها طلبت أكثر من مرة الكلمة، لكنهم رفضوا.

وأضافت نهاد أبو القمصان: هناك استراتيجية غير مفهومة فى الجلسة، فمن البداية هم كانوا يسيطرون على الجلسة، دون السماع لأى أصوات، لافتة إلى أنها تعرضت للهجوم أكثر من مرة داخل الجلسة، وقالت "كانوا يمارسون الإرهاب ضدى"، موضحة أنها عملت على قضية علاء عبد الفتاح منذ البداية، خاصة أن هناك سيدات اشتكين مما كان يقوم به علاء عبد الفتاح بتوجيه الشتائم والسب للسيدات عبر تويتر.

وشهدت جلسة سناء سيف أزمة كبيرة أدت لغضب المشاركين بعد تمزيق لافتاتهم ومنعهم من الحديث، حينما انتهجت اللجنة المنظمة منهج الصوت الواحد فى صف سناء سيف.