سناء سيف تتسبب فى طرد نشطاء بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - انتهجت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضايا، سياسة الكيل بمكيالين، وضربت بقواعد حقوق الإنسان التى ترفعها شعارًا لها عرض الحائط، بعدما طلبت من منظمى جلستها داخل الجناح الألمانى بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، بطرد النشطاء والحقوقين الذين لا يوافقون على مطالبها بشأن الإفراج عن علاء عبد الفتاح، ما أدى إلى تمزيق لافتاتهم، بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمبدأى المساواة وعدم التمييز.





ونصت الفقرة الثانية منه على أن المبدآن المتمثلان فى المساواة وعدم التمييز جزءًا من أسس سيادة القانون، حيث "جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما فيها الدول نفسها، يجب أن يحاسبوا وفقًا لقوانين عاجلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق فى أن يتمتعوا بحماية القانون دونما تمييز على قدم المساواة".

كما نصت الفقرة الثالثة على أن هذه الدول عقدت العزم أيضًا على احترام المساواة فى الحقوق بين الجميع دونما على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

لكن سناء سيف ضربت بكل مواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط وانتهجت سياسة فرض الصوت الواحد، ولم تمنح الفرصة لأى من الحضور بالحديث.

وتسببت سناء سيف فى طرد بعض النشطاء فى الجلسة بمؤتمر شرم الشيخ، ومنع بعض الحضور من الحديث، والاستئثار بالحديث طوار فترة الجلسة، لعدم إعطاء فرصة للحضور بالحديث، ما أدى لأزمة كبيرة داخل القاعة.