سناء سيف تتسبب فى طرد نشطاء بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة

ونصت الفقرة الثانية منه على أن المبدآن المتمثلان فى المساواة وعدم التمييز جزءًا من أسس سيادة القانون، حيث "جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما فيها الدول نفسها، يجب أن يحاسبوا وفقًا لقوانين عاجلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق فى أن يتمتعوا بحماية القانون دونما تمييز على قدم المساواة".
كما نصت الفقرة الثالثة على أن هذه الدول عقدت العزم أيضًا على احترام المساواة فى الحقوق بين الجميع دونما على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
لكن سناء سيف ضربت بكل مواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط وانتهجت سياسة فرض الصوت الواحد، ولم تمنح الفرصة لأى من الحضور بالحديث.
وتسببت سناء سيف فى طرد بعض النشطاء فى الجلسة بمؤتمر شرم الشيخ، ومنع بعض الحضور من الحديث، والاستئثار بالحديث طوار فترة الجلسة، لعدم إعطاء فرصة للحضور بالحديث، ما أدى لأزمة كبيرة داخل القاعة.
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