هجوم على أمن الأمم المتحدة لانحيازه الصارخ لـ سناء سيف

وانحاز أمن الأمم المتحدة لـ سناء سيف ضد الحضور المتواجد فى الجلسة التى أدارتها الأمم المتحدة داخل الجناح الألمانى على هامش انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، حيث هاجمت فيها سناء الدولة المصرية للمطالبة بالإفراج عن شقيقها.
وطرد أمن الأمم المتحدة كل النشطاء والحقوقيين الذين لا يوافقون على مطالبهم بالإفراج عن علاء عبدالفتاح، بل وتمزيق لافتاتهم.
وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى عن استيائهم، بعدما خرقت سناء سيف، تقاليد الأمم المتحدة، وذلك خلال إحدى جلسات قمة المناخ المقامة فى مدينة شرم الشيخ المصرية، وظهر المشهد داخل القاعة وكأن لجنة التنظيم تريد للإعلام الغربى أن يسمع صوتا واحدا فقط، وهو ما يعد تسيسا لقضية حقوق الإنسان.
واعتبر الحضور والمتابعين أن ما قامت به، وما قام به منظمو الجلسة يعد محاولة لفرض إرادة دولية على دولة ذات سيادة، وهو الأمر الذى يخالف ميثاق الأمم المتحدة، فيما أشار الكثيرون إلى أن المعروف أن الضغط الدولى يضر بحالة حقوق الإنسان ولم يفد يوما قضية حقوق الإنسان.
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