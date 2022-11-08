واتبع منظمو المؤتمر سياسة الكيل بمكياليين وضربوا بقواعد حقوق الإنسان التى يرفعونها شعارا لهم عرض الحائط بعدما طلبت سناء بطرد كل النشطاء والحقوقيين الذين لا يوافقون على مطالبها بالإفراج عن شقيقها علاء.
وأعرب الحضور عن استيائهم وخيبة أملهم من إصرار منظمو الأمم المتحدة على طرد بعض الشخصيات من قاعة المؤتمر رغم أنها تخالف قواعد حقوق الإنسان، ووصف عدد من المفكرين والسياسيين أن ازدواجية المعايير أحد أسباب إخفاقات الأمم المتحدة فى حل الكثير من القضايا الساخنة.
وأدت تصرفات سناء سيف فى جلستها اليوم إلى استياء كبير بين الحضور، والتى توسعت لتطال مواقع التواصل الاجتماعى، لتهاجم ازدواجية المعايير وعدم إعطاء الفرصة للحضور بالمشاركة فى الحديث، بل طرد بعض المشاركين وتمزيق اللافتات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلسة سناء سيف تفضح ازدواجية معايير الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.