جلسة سناء سيف تفضح ازدواجية معايير الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - فضحت جلسة منظمى مؤتمر "سناء سيف" شقيقة علاء عبدالفتاح المسجون على ذمة قضايا، بممارسة الإرهاب ضدها، ازدواجية معايير الأمم المتحدة بعدما رفضوا الاستماع لمداخلات عدد من الشخصيات داخل الجناح الألمانى بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27.





واتبع منظمو المؤتمر سياسة الكيل بمكياليين وضربوا بقواعد حقوق الإنسان التى يرفعونها شعارا لهم عرض الحائط بعدما طلبت سناء بطرد كل النشطاء والحقوقيين الذين لا يوافقون على مطالبها بالإفراج عن شقيقها علاء.

وأعرب الحضور عن استيائهم وخيبة أملهم من إصرار منظمو الأمم المتحدة على طرد بعض الشخصيات من قاعة المؤتمر رغم أنها تخالف قواعد حقوق الإنسان، ووصف عدد من المفكرين والسياسيين أن ازدواجية المعايير أحد أسباب إخفاقات الأمم المتحدة فى حل الكثير من القضايا الساخنة.

وأدت تصرفات سناء سيف فى جلستها اليوم إلى استياء كبير بين الحضور، والتى توسعت لتطال مواقع التواصل الاجتماعى، لتهاجم ازدواجية المعايير وعدم إعطاء الفرصة للحضور بالمشاركة فى الحديث، بل طرد بعض المشاركين وتمزيق اللافتات.