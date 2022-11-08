رئيس وزراء تشاد يعرب عن تقدير بلاده لجهود مصر المتواصلة لدعم الاستقرار 

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس وزراء تشاد صالح كبزابو عن تقدير بلاده لجهود مصر المتواصلة لدعم الاستقرار والأمن فى تشاد، مشيدا بحجم الدعم الذى قدمته مصر للدولة، كما نقل تحيات وتقدير القيادة التشادية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعمه لكل قضايا القارة الإفريقية.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره التشادى، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

وأكد كبزابو دعم الحكومة التشادية لكل مجالات التعاون مع مصر، لا سيما فى المجالات الملحة للجانب التشادى مثل توليد الطاقة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وتشاد، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات مع الشقيقة تشاد على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية.

وقال مدبولى: إن البلدين تربطهما علاقة "جوار استراتيجى"، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من الموضوعات، مؤكدًا وجود آفاق واسعة من التعاون الثنائى المشترك تشمل بناء القدرات، والتجارة، فضلاً عن تنسيق المواقف فى إطار تجمع الساحل والصحراء، والاتحاد الأفريقى، والأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لزيادة معدلات التبادل التجارى مع تشاد، تعظيما للاستفادة من وجود خطوط طيران مباشرة بين القاهرة و"ندجامينا"، مؤكدا دعم مصر الكامل لجهود استقرار دولة تشاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادى الشقيق، وتفهم مصر للحظة الدقيقة التى تمر بها الدولة التشادية والتى تستدعى تكاتف كافة الشركاء.