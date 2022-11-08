نهاد أبوالقمصان: سناء سيف هاجمتنى ومارست إرهابا ضدى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اتهمت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منظمي المؤتمر الصحفى لـ سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح، بممارسة الإرهاب ضدها، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها خلال المؤتمر الذى تم عقده مساء اليوم، داخل الجناح الألمانى، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.





وقالت نهاد أبوالقمصان، في تصريحات عقب المؤتمر الصحفى: "تنظيم الجلسة غير مفهوم، لأن المفروض مدتها ساعتين ففضل المتحدثين الرئيسين يتكلموا ساعتين إلا ربع وسابوا ربع ساعة للحضور علشان نحاصر أي مناقشة وبعدين لما جيت أتناقش لقيتها هاجمتنى وقالت إزاي تتكلمى عن التعاطف مع علاء وإزاي تهاجمينى".

وأضافت: "سناء هاجمتنى وكأنها بتمارس إرهاب ضدى مع إنى اشتغلت على قضية علاء مرتين، ودى استراتيجية معروفة علشان تخرس أي صوت، دا غير إن مديرة الجلسة كانت بتتجاهلني لما كنت بحاول أتكلم وسحبوا منى المايك مرتين.. مش عاوزين يسمعوا أي صوت تانى غيرهم".

وصمدت نهاد أبوالقمصان فى وجه مضايقات غير مسبوقة من أعداء الكلمة حيث حاولوا منعها وعندما تحدثت اختطف أحدهم المايك ولكنها أكملت وأصابت قلوبهم السوداء برصاص الحقيقة.

وشهدت جلسة سناء سيف منع الحضور من الحديث والمشاركة، وتمزيق اللافتات، ما تسبب فى غضب كبير بين الحضور.