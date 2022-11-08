بهدف نشر الوعي والتثقيف.. ندوة حول (مفهوم الثبات والتطور وتأثيره في تطوير الذات والمجتمع)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:34 مساءً - نظم مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، اليوم، ندوة تفاعلية حول (مفهوم الثبات والتطور وتأثيره في تطوير الذات والمجتمع)، وذلك بقاعة المكتبة المركزية، وتحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

حاضر بالندوة مجموعة من معلمي المركز، و بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات؛ حيث ناقشت الندوة مفهوم الثبات والتطور ومظاهره، وانعكاس ذلك على تطوير الذات والمجتمع علميا واقتصاديا من خلال نمو المعرفة والقدرات والتحلي بالصبر والسعي، وحسن الاقتداء والعمل، وتطوير الأداء والتعلم.

وأكد المحاضرون في الندوة أن التطور التشريعي يكون في الأمور المستحدثة والقضايا العصرية والمصالح المرسلة، والتطور المجتمعي في الأمور الاقتصادية والدنيوية والحرفية والمهنية والدراسية؛ أما التطور الذاتي فيكون بمعرفة القدرات وحسن إدارتها والصبر والاقتداء والعمل والتعلم والسعي.

وطرح الطلاب عددا من التساؤلات، حول التطور وأثره في تغيير المجتمعات، والفرق بين الوعي والحفظ دون وعي وأثره في خلق مجتمعات متشددة لا تحسن تطبيق القرآن والسنة، وأثر ذلك في الابتعاد عن منهج الإسلام الوسطي المعتدل.

تأتي الندوة ضمن مجموعة من الندوات التوعوية التثقيفية التي ينظمها المركز لطلابه بهدف نشر الوعي والتثقيف حول مبادىء الإسلام ووسطيته، وفي ضوء منهج الأزهر الشريف لحماية أبنائه الطلاب من الانحراف عن المنهج الصحيح في فهم تعاليم الدين والحياة.