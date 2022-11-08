قمة شرم الشيخ.. غدًا يوم حاسم في أزمة تمويل مشروعات المناخ بمشاركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:33 مساءً - تدخل مناقشات قمة شرم الشيخ غدًا مرحلة مهمة في المفاوضات والنقاش الجاد إذ يشهد يوم غد الذي أطلق عليه يوم التمويل، مناقشات موسعة حول أهم الملفات المطروحة أمام القمة في محاولة لإيجاد رؤية دولية تشارك فيها الدول والمؤسسات ورجال الأعمال والمجتمع المدني لحل أزمة التمويل لمشروعات العمل المناخي.

ويفتتح يوم التمويل غدًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويحضره وزراء مالية عدد كبير من الدول المشاركة ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديرو عدد من البنوك العالمية، وعلى رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وغيرهم من المعنيين بقضايا التمويل.

ويتضمن عقد17 فعالية لبحث آليات تيسير التمويل اللازم للعمل المناخي من خلال طرح رؤى غير تقليدية للتمويل بمشاركة مؤسسات دولية، حيث يأتي هذا في الوقت الذي يشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول تنفيذ التعهدات التى التزمت بها الدول الغنية في مؤتمر باريس وتسعى قمة شرم الشيخ إلى تنفيذ هذه الالتزامات.