استشاري تغيرات مناخية: التكنولوجيا التقليدية تسببت في ظواهر مناخية جانحة مثل الفيضانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:33 مساءً - قال السيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية، إن التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة وخطيرة على المناخ العالمي، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تتسبب في خلل النظام المناخي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار والمحيطات.

وأضاف السيد صبري في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين، إن الدول النامية هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية ولا بد من وجود عدالة مناخية كي تتمكن الدول النامية من تحقيق التنمية في بلادها عن طريق استخدام التكنولوجيات النظيفة الصديقة البيئة.

وأردف السيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية، بأن التكنولوجيا التقليدية الملوثة للبيئة لها تأثير مباشر على صحة ينتج عنها غازات تتسبب في انبعاثات حرارية وتلك الغازات لم تكن مجرمة قانونًا، مشيرًا إلى أن الأنشطة التنموية يصاحبها زيادة في عمليات حرق الوقود، وتلك الأنشطة نتج عنها خلل بالنظام المناخي وصل تأثيره إلى وجود ظواهر مناخية جانحة مثل الفيضانات والتصحر والجفاف والأعاصير.

واختتم صبري بأن هناك عدة تعهدات بتمويل 100 مليار دولار سنويا خلال مؤتمرات المناخ لسابقة يتم توفيرها للدول النامية للتعامل مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن تلك التعهدات لم يتم تنفيذها حتى الآن، متابعًا: قمة المناخ بشرم الشيخ تسعى لتفعيل تلك التعهدات ووضعها في حيز التنفيذ.