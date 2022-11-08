البابا تواضروس يرقى 8 أساقفة لدرجة مطران

جدة - نرمين السيد - قال مصدر كنسى إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيقوم بترقية ثمانية من الأساقفة إلى رتبة مطران وذلك يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجارى بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس فى العباسية.





وأشار المصدر الكنسى إلى أن الأساقفة جاءت أسمائهم كالتالى: الأنبا برسوم أسقف صنبو وديروط

الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى

الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى

الأنبا باخوم أسقف سوهاج

الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا دانيال أسقف المعادى

الأنبا يوسف أسقف جنوب أمريكا

الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص

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