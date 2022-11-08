مراسل القاهرة الإخبارية: الهيدروجين الأخضر عنوان جلسات ثالث أيام قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، أن المشاركين اليوم فى قمة المناخ تحدثوا حول كيفية الوصول لمصادر طاقة بديلة، فضلا عن كيفية إنتاج الهيدروجين الأخضر.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الجميع كان يبحث خلال الجلسات عن مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مثلما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أن جلسات قمة المناخ التى انعقدت على مدار اليوم الثلاثاء واستمرت لنحو 9 ساعات كان عنوانها الهيدروجين الأخضر.

وتابع أنه خلال اليوم الثالث لقمة شرم الشيخ المناخية، تحدث الرئيس القبرصى عن أهمية تنسيق التعاون ما بين دول شرق المتوسط، فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو النموذج الذى تحدثت عنه أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حديثها عن إنتاجه خلال الفترة المقبلة، وأهمية ذلك بالتطرق لملفات عديدة بالشراكات بين الدول.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى تحدث عن أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة لعزمه التعاون مع الدول الأفريقية حول ذلك، وأيضا إنشاء صداقات وتوقيع بروتوكولات بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والعربية.