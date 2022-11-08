وزيرة البيئة: السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إدارة المحميات الطبيعية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الموارد الطبيعية والتى بدأت بالحفاظ على ما تحظى به مصر من شعاب مرجانية وأحياء بحرية، مشيرة إلى أن قلة الوعى بأهميتها شكل تحدى لوزارة البيئة لسنوات حيث ظلت تعمل على التوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى، مضيفة أنه بمرور السنوات وجدنا أننا نواجه فقدا فى الموارد الطبيعية وما نملكه من محميات طبيعية لا يدار بطريقة مستدامة، مؤكدة على أنه كان لابد من اتخاذ اجراءات عاجلة للمحافظة على مواردنا الطبيعية فى ظل التحديات التنموية التى نواجهها كأساس للتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى بدء تغيير طريقة الحوار حول الموارد الطبيعية فى عام 2018، حيث بدأت الدولة المصرية من خلال الحكومة فى العمل على إظهار القيمة المضافة للمحميات الطبيعية، بتحقيق تصالح بين الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى والاقتصاد، وتحول التحدى لأرقام يمكن التعامل معها، مشيرة إلى التعاون الذى تم بين وزارتى البيئة والسياحة وبناء مدافعين عن المدخل البيئى فى التعامل مع السياحة من قلب القائمين على تلك الصناعة، والتوجه نحو السياحة البيئية، كما جاءت جائحة كورونا التى كانت بمثابة معجزة للبيئين لتوجيه الانظار نحو أهمية العودة للطبيعة، وصنعت مصر قصة نجاحها خلال الجائحة فى ظل فقد العديد من العاملين بالسياحة لوظائفهم، حيث استطاعت وزارة البيئة توفير فرص عمل جديدة لهم من خلال إظهار القيمة المضافة من تضمين الممارسات المستدامة فى قطاع السياحة، مشيرة إلى إعلان أول برنامج للسياحة الخضراء والذى يتضمن حصول الفنادق على النجمة الخضراء ومراكز الغوص على الزعنفة الخضراء ومراعاة المعايير الدولية، وقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائى داعم حقيقى فى هذا الشأن.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الحرص على جعل الناس فى قلب عملية صون الموارد الطبيعية سواء حكومة أو صانعى القرار أو قطاع خاص أو مجتمع محلى أو الشباب والمرأة، مشيرة إلى إعلان أول حملة وطنية توعية للتنوع البيولوجى تسمى "ECO EGYPT" كرسالة للعالم تروج لعدد 13 محمية طبيعية فى مصر مع حشد كافة الفئات والأنشطة لربطهم بقصصنا حول تلك المحميات ، بالإضافة إلى تضمين المجتمعات المحلية كحراس للمحيطات الطبيعية ومحافظين على ما تزخر به من موارد طبيعية، فهم أكثر حرصا على هذا للحفاظ على بيئتهم الأصلية، كما دعمنا توفير مزيد من الفرص العمل فى المنتجات البيئية والتى نعرض نماذج منها فى المنطقة الخضراء.

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى ادارة المحميات الطبيعية، وخلال المؤتمر سنعلن عن عقدى امتياز للقطاع الخاص لمدة 10 سنوات فى محميتى رأس محمد ونبق.

وشددت وزيرة البيئة على أن ضمان حماية الحياة البحرية الرائعة فى البحر الأحمر والحفاظ عليها للأجيال القادمة يعد أمرا بالغ الأهمية لاستدامة السياحة فى المنطقة واستقرارها البيئى والاقتصادى.

وأضافت وزيرة البيئة أن الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد عام 2020 يحدد خطة طموحة لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق لإحداث تحول فى علاقة المجتمع بالتنوع البيولوجى، مما يضمن تحقيق الرؤية المشتركة "للعيش فى وئام مع الطبيعة" بحلول عام 2050. مضيفة أنه يجب أن تضمن الإجراءات استخدام التنوع البيولوجى بشكل مستدام من أجل تلبية احتياجات الناس.

وأكدت وزيرة البيئة على أن هناك حاجة إلى إطار جديد طموح للتنوع البيولوجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، ورؤية العيش فى انسجام مع الطبيعة بحلول عام 2050. ويجب أن يهدف الإطار إلى وقف فقدان التنوع البيولوجى بحلول عام 2030 وتحقيق الانتعاش بحلول عام 2050 ، الأمر الذى يتطلب استثمارات إضافية وتمويل النظم البيئية، مضيفة أنه على الرغم من أن سوق التمويل المستدام الشامل ينمو بسرعة، فإن تمويل التنوع البيولوجى لا يزال يمثل نسبة صغيرة من الإجمالى ويمثل فرصة ضائعة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود للدولة المصرية تأتى فى قلب رحلتنا للحفاظ على الشعاب المرجانية بالشراكة مع مختلف الشركاء من منطلق الربحية للجميع، مضيفة أن مصر حظيت باستضافة مؤتمرى الأمم المتحدة لتغير المناخ والتنوع البيولوجى، ولدينا يوم مخصص فى المؤتمر عن التنوع البيولوجى لاستغلال الفرصة فى الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15، تحت شعار شعابنا المرجانية كنزنا ومدخلنا لتحقيق الاستدامة.

كما دعت وزيرة البيئة إلى اتخاذ عددمن الاجراءات حيث تعد هذه اللحظة هى التى يجب أن تتقدم فيها الدول للنضال من أجل صحة المحيطات واستعادة الشعاب المرجانية وقدرة المجتمعات على الصمود فى طليعة تغير المناخ مثل المجتمعات الساحلية. حيث أصبح من الضرورى توحيد الجهود لتوسيع نطاق حلول المرونة للشعاب المرجانية والمجتمعات الساحلية المعرضة للخطر.

وأضافت وزيرة البيئة أنه خلال "COP 27" سيتم مواصلةالدعوة إلى حماية واستعادة وإدارة محيطاتنا وأنظمتنا البيئية من خلال المبادرات، والتعهدات ، وإجراءات التنفيذ، مشيرة إلى أن مبادرة رئاسة COP27 (تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل انتقال مناخى متسارع) ENACT تعمل على تسريع العمل نحو تغير مناخى متكامل ملموس، وإجراءات وحماية واستعادة وإدارة التنوع البيولوجى بشكل مستدام.