رسائل السيسى خلال تدشين مشروع الهيدروجين الأخضر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أهم رسائل الرئيس السيسى خلال تدشين مشروع الهيدروجين الأخضر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر عام 2016 اعتمدت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم اندماج الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035.

وأضاف أن أن المشروع العملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقة قناة السويس يأتى فى أحد المواقع الاستراتيجية على مستوى العالم ما يمكننا من تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا والدول الأخرى.