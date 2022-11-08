مساعد وزير الخارجية الأمريكى يتجه إلى مصر للمشاركة فى COP27

جدة - نرمين السيد - غادر جيفرى بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لموارد الطاقة، الولايات المتحدة، متجها إلى شرم الشيخ، للمشاركة فى أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP27.





وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكى لموارد الطاقة سيشارك فى الأحداث والحوارات لتعزيز التعاون العالمى بشأن انتقال الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات عبر القطاعات، وسلاسل التوريد المهمة، والابتكار التكنولوجى. وأشار البيان إلى أن مشاركة جيفرى بيات فى cop27 بجانب وفد الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ جون كيرى، يؤكد التزام الولايات المتحدة بمعالجة أزمة المناخ مع تعزيز أهداف أمن الطاقة بواشنطن من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات الملموسة.

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