محمد فايز فرحات لـ«الطاهرى»: جيلى يحسد جيل الشباب لاهتمام الدولة بهم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جيلى جيل قديم لم يشعر فى السابق أن قضية الشباب على أجندة الدولة المصرية، إلا أن الشباب أصبحوا على قمة اهتمامات الدولة فى الوقت الحالى.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد الطاهرى على شاشة "إكسترا نيوز"، نتمنى للشباب المشارك والمنظم لقمة المناخ التوفيق، وهم محظوظون لأن قضية الشباب تكاد تكون قضية مركزية ومشروع دولة، بدءا من رئيس الدولة وأجندة عمل الحكومة، وسياسات الحكومة، والأهم أنه أصبح هناك مؤسسات معنية بتدريب الشباب وإكسابهم مهارات جديدة، وهذا لم يكن موجودا فى جيلى". وتابع: "لذلك فجيلى يحسد جيل الشباب، ولابد أن يكونوا مدركين أن هناك مشروع لهذه الدولة، وهم فى قلب هذا المشروع، وجزء من مسؤولية الشباب الحفاظ على هذا المشروع، وأعتقد أن عليهم مسؤولية لنقلها لأقرانهم ولكل قطاعات الشباب". واستطرد: "زرت دولا كثيرة وأول ملاحظة أن الشباب حاضرين بشكل قوى، وأرى منذ النزول فى شرم الشيخ أن الشباب هو المسيطر كما أن زحام مطار شرم الشيخ تشعرنا بالفخر ووجه الشباب هو الطاغى فى كل شئ".

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