أحمد الطاهرى يوجه الشكر لشباب البرنامج الرئاسى: أبهرتونا بتنظيمكم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الطاهرى خلال تقديمه برنامج "كلام فى السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز": "أنتم دائما ما تبهرونا، وكنا نتوقع أن يكون منتدى شباب العالم منتهى إبداعكم وقدرتكم التنظيمية، لكن أن تستطيعوا تنظيم حدث مهم وكبير مثل قمة المناخ يجعلنا نفتخر بكم، وبما قدمتموه".

وأضاف: "حالة الزحام فى مطار شرم الشيخ والقاهرة تدعو للفخر، ومشهد مبهج".

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الإثنين، مؤتمر المناخ «COP-27» الذى ينعقد فى شرم الشيخ، على مستوى القادة، فى حدث يراهن على إيجاد حلول للمشاكل التى ينوء بها كوكب الأرض.