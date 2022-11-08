جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج فى الفيديوجراف التالى أبرز الصحف التى أبرزت تصريحات الرئيس السيسى، حيث إن باريس قالت إن "مصر دولة محورية ويمكنها تحقيق السلام"، فيما سلطت واشنطن بوست الضوء على التصريحات ونشرت مقالًا تحت عنوان: "هذه الحرب يجب أن تتوقف". وأبرزت "BBC" فى عنوانها تصريحات الرئيس السيسى تحت عنوان "السيسى يدعو لإنهاء الحرب فى أوكرانيا"، مؤكدة أن العالم كله يعانى بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعوة السيسى للسلام.. تتصدر صحف العالم (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.