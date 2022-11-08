جدة - نرمين السيد - وأكد المبعوث الصينى، فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، ضرورة العمل متعدد الأطراف والتضامن لمواجهة التغير المناخى، مضيفا أن آليات المساعدة الوطنية هى من الأدوات التى لا غنى عنها لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وأضاف أن الصين استجابت بفعالية لمواجهة التغير المناخى بأعمال كثيرة وفعالة، موضحا أن المؤتمر الوطنى العشرين بالصين اتخذ خطوات جادة نحو مسار التنمية الخضراء.
وأشار إلى عزم الصين لتحقيق حياد الكربون، مضيفا أن بلاده قدمت إسهامات كبيرة فى الطاقة النظيفة والابتكارات لاستخدام الطاقة الخضراء.
ولفت إلى أن بلاده تنتج بكثرة المركبات الكهربائية لخفض الانبعاثات الكربونية، وهناك تخطيط لزراعة 70 مليار شجرة فى العقد القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الصينى: قدمنا مساعدات لتايوان لمواجهة التغيرات المناخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.