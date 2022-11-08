المبعوث الصينى: قدمنا مساعدات لتايوان لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأكد المبعوث الصينى، فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، ضرورة العمل متعدد الأطراف والتضامن لمواجهة التغير المناخى، مضيفا أن آليات المساعدة الوطنية هى من الأدوات التى لا غنى عنها لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأضاف أن الصين استجابت بفعالية لمواجهة التغير المناخى بأعمال كثيرة وفعالة، موضحا أن المؤتمر الوطنى العشرين بالصين اتخذ خطوات جادة نحو مسار التنمية الخضراء.

وأشار إلى عزم الصين لتحقيق حياد الكربون، مضيفا أن بلاده قدمت إسهامات كبيرة فى الطاقة النظيفة والابتكارات لاستخدام الطاقة الخضراء.

ولفت إلى أن بلاده تنتج بكثرة المركبات الكهربائية لخفض الانبعاثات الكربونية، وهناك تخطيط لزراعة 70 مليار شجرة فى العقد القادم.