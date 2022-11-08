عضو اللجنة المنظمة لـ «cop27»: أكثر من 2000 شاب يشاركون فى تنظيم قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد الطاهرى على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة فى تنظيم القمة يجعلنا جميعا فى حالة من السعادة، فاللجنة التنظيمية لمؤتمر المناخ والمكونة من أكثر من 2000 شاب، منهم بالتأكيد شباب البرنامج الرئاسى، الذى نفتخر أننى أحد أعضائه وبالتعاون مع شباب الجامعات وشباب من جنسيات أخرى، وهو تعاون فى إطار مؤسسى منظم للخروج بالحدث بشكل يليق بمصر.

وتابع:"نتيجة الخبرات السابقة لمنتدى شباب العالم أهل ذلك شباب البرنامج الرئاسى لتنظيم أى أحداث عالمية، وفى مقدمتها مؤتمر المناخ، فشباب البرنامج الرئاسى لهم شق كبير، وهناك لجان لوجستية لتنظيم فعاليات واستقبال الضيوف، من المطارات سواء من مطار القاهرة أو مطار شرم الشيخ، وبالتأكيد يصل الأمر حتى التسكين والمغادرة، وكل ذلك يكون بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشاركة فى تنظيم هذا الحدث العالمى، ونتابع بالتأكيد الأخبار ونتابع ما نشر عبر وسائل الإعلام المحلية أو الدولية أو الإقليمية، ونقوم بعمليات إعداد لبعض التقارير والأخبار الخاصة بالقمة".