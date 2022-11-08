رئيس وزراء لوكسمبورج: الأزمة الأوكرانية جعلت الدول تغفل عن قضية المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس وزراء لوكسمبورح -فى كلمته خلال فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP27" اليوم الثلاثاء- أن الفترة الحالية وجب فيها تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمناخ بشكل سريع ليس لتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة بل لتوفير الحياة فقط.

وأكد أن تغافل الدول عن أزمات المناخ سيتسبب لا محالة فى العجز عن الحد من الاحترار وهذا سيسبب الكثير من الأزمات، موضحًا أن بلاده وضعت استراتيجية للانتقال اقتصاد اخضر وطاقة خضراء.

وحذر رئيس وزراء لوكسمبورج أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها جعلت كثيرًا من الدول تغفل عن قضية المناخ.