عزت إبراهيم لـ«كلام فى السياسة»: قمة المناخ الأحدث الأكبر فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى حديثه مع الإعلامى أحمد الطاهرى ببرنامج "كلام فى السياسية"، الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن شرم الشيخ تحولت إلى مدينة خضراء فى شهور قليلة، مشيرًا إلى أن القمة تأسيس لثقافة خضراء، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وركيزة أساسية فى التنمية المستدامة، وأكد أن المبادرات التى تطرحها مصر أمام القمة مهمة جدا.

وتحتضن مصر أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27 بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات فى فعاليات المؤتمر، إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدنى، و26 ألفًا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميًا.

ويمثل المؤتمر فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ بإفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015، وتفعيل ما جاء بمؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدمًا فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتداعياتها، باعتبارها تشكل تهديدًا وجوديًا لكوكب الأرض.