COP27 وCOP26 تطالبان بدعم الدول النامية بنحو تريليونى دولار سنويا حتى 2030

جدة - نرمين السيد - دعا تقرير مشترك أعدته رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP27"، والدورة السابقة COP26، إلى دعم الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات الناشئة باستثمارات بنحو تريليونى دولار سنويا حتى عام 2030 مع استثناء الصين من هذا الدعم، وذلك لوقف الاحتباس الحرارى والتعامل مع تداعياته.





وذكر التقرير -الذى جاء تحت عنوان "تمويل العمل المناخى" ونشرته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- أنه يجب أن يأتى تريليون دولار من المبلغ المقترح من الدول الغنية والمستثمرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وباقى المبلغ المقترح من مصادر خاصة وعامة محلية.

وحدد التقرير الاستثمار المطلوب عبر المجالات التى تغطيها محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ وهى: الحد من انبعاث الغازات التى تسبب الاحتباس الحرارى ما يؤدى إلى الاحترار، والتكيف مع التأثيرات المناخية المستقبلية، وتعويض الفقراء والدول الضعيفة عن الأضرار التى يتكبدونها بالفعل ولا يمكن تجنبها "الخسائر والأضرار".

وأكد التقرير أهمية مضاعفة المنح والقروض منخفضة الفائدة من حكومات الدول المتقدمة، من حوالى 30 مليار دولار سنويا فى الوقت الراهن إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن مصادر التمويل ضرورية للأسواق الناشئة والدول النامية للحماية من الخسائر والأضرار الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ والاستجابة لها.