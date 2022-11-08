وذكر التقرير -الذى جاء تحت عنوان "تمويل العمل المناخى" ونشرته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- أنه يجب أن يأتى تريليون دولار من المبلغ المقترح من الدول الغنية والمستثمرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وباقى المبلغ المقترح من مصادر خاصة وعامة محلية.
وحدد التقرير الاستثمار المطلوب عبر المجالات التى تغطيها محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ وهى: الحد من انبعاث الغازات التى تسبب الاحتباس الحرارى ما يؤدى إلى الاحترار، والتكيف مع التأثيرات المناخية المستقبلية، وتعويض الفقراء والدول الضعيفة عن الأضرار التى يتكبدونها بالفعل ولا يمكن تجنبها "الخسائر والأضرار".
وأكد التقرير أهمية مضاعفة المنح والقروض منخفضة الفائدة من حكومات الدول المتقدمة، من حوالى 30 مليار دولار سنويا فى الوقت الراهن إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن مصادر التمويل ضرورية للأسواق الناشئة والدول النامية للحماية من الخسائر والأضرار الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ والاستجابة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر COP27 وCOP26 تطالبان بدعم الدول النامية بنحو تريليونى دولار سنويا حتى 2030 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.