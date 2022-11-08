رئيس وزراء تشاد: نتعرض لتغيرات مناخية خطيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيزابو ـــ فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" فى شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء ـــ أن اقتصاد البلاد يعتمد على الزراعة وتربية المواشى ووفق التوقعات المناخية فإن هذه القطاعات هى الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وأوضح أن الخسائر على المستوى البيولوجى تشمل خصوبة الأرض وتمدد الصحراء وتآكل مصادر المياه وتدهورها وأيضا النزاعات بين المزارعين والمربين حول الموارد اللازمة لإكمال عملهم.
وأشار إلى أن هذه الخسائر نمت العنف والإرهاب بين المواطنين ومن المحتمل تمددها جراء التغيرات المناخية.
وأوضح أن بلاده وضعت استراتيجية للحد من التغيرات المناخية ولكنها تحتاج للدعم والمساعدة للتكيف والتغلب على هذه المخاطر.
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