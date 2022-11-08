رئيس وزراء مالى يشيد بدور الرئيس السيسى فى إنجاح مؤتمر المناخ cop 27

وقال رئيس وزراء مالى -خلال فعاليات قمة المناخ "COP 27" بمشاركة دولية واسعة، إننا نولى أهمية قصوى للتحديات فى مجال التغير المناخى، مضيفا إننا نواجه تحديات كبيرة مرتبطة بتغير المناخ وهى تتفاقم بسبب انعدام الأمن الغذائى والاقتصادى والإنسانى والصحى، ونحن نريد الانتقال إلى تحول فى مجال الطاقة بطريقة عادلة.
وتابع أننا بحاجة إلى إصلاح الهيكلية المالية والحوكمة المالية للتمكن من مواجهة الوضع المناخى، كما يتعين على أكبر الجهات الملوثة أن تضطلع بمسؤولياتها فى سياق التصدى لتغير المناخ"، مشددا فى الوقت نفسه على أن الوعود التى لم يتم الإيفاء بها ستؤثر على بقاء البشرية على قيد الحياة.
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