إطلاق مبادرة «حق الوطن» لوزارة الأوقاف بمحافظة قنا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى إن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة "حق الوطن" بالمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى من أجل التوعية بحق الوطن والحفاظ عليه وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء له.





من جانبه، أوضح الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطنى واجب، وأن حماية الوطن فى ‏مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين، ويجب أن يكون كل منا مخلصًا ‏لوطنه يؤدى عمله باتقان. وأضاف أنه تم تنفيذ المبادرة فى يومها الأول الأحد الماضى بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى تحت عنوان "مصر فى القرآن والسنة"، واليوم الثانى بمجمع إعلام نجع حمادى تحت عنوان "من مقاصد الشريعة حفظ الأوطان"، واليوم الثلاثاء بجمعية تنمية المجتمع والبيئة بدندرة تحت عنوان "التكافل والتراحم فى الإسلام"، وسيتم تنفيذ المبادرة غدًا بنزل الشباب بقنا تحت عنوان "التعايش السلمى".

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