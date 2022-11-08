رئيسة وزراء باربادوس: مصر الوجهة المناسبة لمواجهة تحديات الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت موتلى -خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ-: "جئنا لمدينة السلام لضمان العمل من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية وحياة الجنس البشرى، ولنترك مدينة السلام ونحن ملتزمون بضمان أن هذه الرحلة سنضيف المزيد من معالجة قضايا الخسارة والضرر".
وأشارت إلى أن بلادها بدأت برنامجا لتحسين النظم البحرية، وتحويل الكثير من النظم بما فيها المياه والزراعة والإسكان، بالإضافة إلى النقل والتخلص من النفايات لدعم التنمية وزيادة مناعة شعبها، مؤكدة أن النهج الشمولى وحده هو الذى يسمح بالاحتفاظ بمسار التنمية بدلا من الوقوع ضحية لعوامل التغير المناخى.
وذكرت أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية تم إصدار السندات الزرقاء التى تسمح بمعالجة الدين، وذلك من خلال التعامل مع البنك الأمريكى للتنمية، وكذلك الهيئات الطبيعية، واستخدام المدخرات بنسبة 50 مليون دولار أمريكى لتطوير المناطق البحرية.
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