سعيد عبد الحافظ فى مؤتمر سناء سيف: الحديث عن علاء عبد الفتاح دون زملاءه ازدواج معايير.. وأرفض الاستقواء بالحكومات الأجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 06:30 مساءً -

أكد سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تحفظه على فكرة الاستقواء بالحكومات الأجنبية للتدخل في القضايا الحقوقية، مشيراً إلى أنه شارك اليوم في المؤتمر الصحفى الذى عقدته شقيقة "علاء عبد الفتاح"، المسجون على ذمة قضية، وأبدى خلال مداخلة في المؤتمر عن تحفظه، وقال أن الحديث عن شخص واحد والمطالبة بإخلاء سبيله دون الحديث عن باقي زملائه المحبوسين في القضية نفسها ويقضوا نفس العقوبة هو ازدواج معايير لا يليق بنا.

وفال عبد الحافظ في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "أثناء تواجدى بمؤتمر شرم الشيخ للمشاركة وحضور قمة المناخ، وبصفتى اعمل بالحقل الحقوقي منذ 30 عاما منشغلا ومشتغلا بقضايا حقوق الإنسان قدر استطاعتى، تواجدت ظهر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر وتفقدت مؤتمر صحفي للناشطة سناء سيف، ورغم أن مجمل كلامها حمل الكثير من المغالطات إلا أننى وفي مداخلة عابرة لم تتجاوز دقيقتين وتحدثت بصفتى حقوقي لا ينتمى لأى مؤسسة، وأكدت على كامل تعاطفي الإنساني مع شقيقها علاء عبدالفتاح، ولكنى اعربت عن تحفظى على الاستقواء بالحكومات الأجنبية للتدخل في القضايا الحقوقية، لأن الحديث عن شخص واحد والمطالبة بإخلاء سبيله دون الحديث عن باقي زملائه المحبوسين في القضية نفسها ويقضوا نفس العقوبة هو ازدواج معايير لا يليق بنا، وإن ضميرنا لن يقبل ذلك"

وأضاف عبد الحافظ " واختتمت مداخلتى بأن حل مشكلات حقوق الإنسان في اية دولة رهين بدعم وتطوير الآليات الوطنية، وأن كل ضغط أجنبي في قضية حقوقية قد يحسن من موقف شخص لكنه يضر بعشرات آخرين".