قمة المناخ.. وزيرا الزراعة في مصر ومدغشقر يبحثان سبل تعزيز التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - بحث السيد القصير وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، و"هاريفيدي جانست" وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، تكثيف سبل التعاون الزراعي بين البلدين، وذلك خلال لقاء تم عقده خلال زيارته لشرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

وجاء اللقاء في ضوء الزيارة التي قام بها وفد من مدغشقر للقاهرة في سبتمبر الماضي وعلي رأسه وزير المياه بدولة مدغشقر ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي بمدغشقر، وذلك حيث يتوفر لدي برنامج الغذاء العالمي التمويل لتعزيز دوره في مدغشقر من خلال الاستفادة بالخبرة المصرية في مختلف المجالات الزراعية كالتقاوي وإنتاج التمور والطماطم وذلك تحت مظلة تعاون الجنوب - الجنوب، وايضا بالتعاون مع مكتب الغذاء العالمي بالقاهرة ومركز الاقصر التنسيقي للتدريب، حتي نتمكن من رفع قدرات الكوادر من مدغشقر.

وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، حيث يأتي اللقاء في إطار العديد من اللقاءات التي من المقرر ان يعقدها القصير خلال فترة مؤتمر المناخ تعزيزا للدور المصري في القارة الأفريقية وعلي مستوي العالم.

وانتهي اللقاء بالشكر المتبادل بين الجانبين والتأكيد علي المضي قدما في التنفيذ من خلال صياغة مذكرتي تفاهم بين وزارتي الزراعة بالبلدين وكذا مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين وزارتي الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي