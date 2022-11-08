سعيد عبدالحافظ: الاستقواء بالخارج للتدخل فى القضايا الحقوقية ازدواج معايير

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالحافظ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": أثناء تواجدى بمؤتمر شرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ وبصفتى عاملا بالحقل الحقوقى منذ 30 عاما ومنشغلا ومشتغلا بقضايا حقوق الإنسان قدر استطاعتى، تواجدت ظهر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر وتفقدت مؤتمرا صحفيا للناشطة سناء سيف ورغم أن مجمل كلامها حمل الكثير من المغالطات إلا أننى وفى مداخلة عابرة لم تتجاوز دقيقتين تحدثت بصفتى حقوقى لا ينتمى لأى مؤسسة.

وأضاف: أكدت كامل تعاطفى الإنسانى مع شقيقها علاء عبدالفتاح ولكنى أعربت عن تحفظى على الاستقواء بالحكومات الأجنبية للتدخل فى القضايا الحقوقية لأن الحديث عن شخص واحد والمطالبة بإخلاء سبيله دون الحديث عن باقى زملائه المحبوسين فى القضية نفسها والذين يقضون نفس العقوبة هو ازدواج معايير لا يليق بنا وأن ضميرنا لن يقبل ذلك.

وتابع: اختتمت مداخلتى بأن حل مشكلات حقوق الإنسان فى أية دولة رهين بدعم وتطوير الآليات الوطنية وأن كل ضغط أجنبى فى قضية حقوقية قد يحسن من موقف شخص لكنه يضر بعشرات آخرين.. ولم تتضمن مداخلتى أية إساءة أو انتقاص من حقها فى التعبير عن رأيها، وأدعو كل من يهتم أن يستمع لنص مداخلتى كاملة دون حذف.