رئيس جمهورية بالاو يدعو دول العالم للحد من استخدام الوقود الأحفورى

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس جمهورية بالاو سورانجيل صموئيل ويبس جميع الدول إلى أن تبذل قصارى جهدها للحد من ارتفاع درجة الحرارة، قائلا: "إذا تعاونا جميعا يمكن أن نعالج تغير المناخ.. فلا يمكن أن نظل رهائن للوقود الإحفورى ولا ينبغى أن نسمح للحرب فى أوكرانيا أن تستخدم كذريعة للتراجع عن تعهداتنا بالتحول إلى الطاقة المتجددة".





وقال رئيس بالاو - فى كلمة له خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد فى شرم الشيخ - "نعمل على بناء الاقتصاد بعد تأثره بجائحة كورونا ثم تعثره أمام أزمة المناخ من فيضانات وأعاصير وارتفاع مستوى البحر، مما أسفر عن تدمير المحاصيل والمنازل والبنية التحتية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة التى تقضى على آلاف الأنواع من الأسماك". وناشد أكبر الدول المتسببة فى التلوث إلى تحمل مسئوليتها عن الضرر الذى تسببت فيه وتسهيل الحصول على التمويل المناخى لأغراض التكيف والتخفيف على شكل منح وليس قروض.. وحث البلدان المتقدمة على تنفيذ وعودها بتمويل 100 مليار دولار ومضاعفة الأحكام الجماعية بشأن تمويل التكيف بحلول عم 2025.

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