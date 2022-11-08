رئيس وزراء النرويج يتعهد بمضاعفة بلاده للتمويل الخاص بالتكيف

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، بتقديم بلاده ثلاثة أضعاف التمويل الخاص بالتكيف خاصة للدول الإفريقية، منبها إلى أن أرزاق الملايين من الفقراء والضعفاء مهددة بسبب الخسائر فى الطبيعة الناجمة عن التغير المناخى.





وقال ستوره، خلال كلمته اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات اليوم الثانى للشق الرئاسى من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"،إن النرويج ستعمل على تخفيض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 55% بحلول 2030، كهدف معزز للمناخ بموجب اتفاق باريس، كما ستعمل على تطبيق سياسة عادلة فى المناخ برفع ضريبة الكربون إلى 200 يورو فى الطن بحلول 2030.

وأوضح أن النرويج تعمل على وضع خطة عمل مناخية سنوية، فضلا عن العمل على مضاعفة التمويل المناخى خلال السنوات الأربع القادمة، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف هذا العام هو مؤتمر التنفيذ لتخفيض الانبعاثات وزيادة الصمود فى وجه التغير المناخ والقفزة نحو المزيد من الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن مبادرة "التحالف العالمى للطاقة من أجل الناس والكوكب"، ستسمح بتعجيل وتضخيم عملية التحول المنصف فى الطاقة بفتح فرص العمل اللائقة وتزويد مليار شخص فى البلدان النامية بالطاقة.

وأكد أن افتتاح المرحلة الأولى من مرفق إنتاج الهيدروجين الأخضر المتكامل، فى مصر ستسمح باستخدام الطاقة الشمسية بالهيدروجين وهو دليل على قدرات إفريقيا الواسعة لتوليد الطاقة المتجددة، معربا عن سعادته للعمل مع مصر فى هذا المجال.