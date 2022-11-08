على هامش مشاركته فى COP27.. رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس جمهورية إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).





وفى مستهل المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تربطها بإندونيسيا، معربا عن شكره لنائب الرئيس الإندونيسى لحرصه على المشاركة فى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

كما رحب بالتوقيع، خلال زيارة سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى جاكرتا فى مارس 2022، على مذكرتى تفاهم بشأن إنشاء "اللجنة العليا المشتركة"، والتعاون فى مجال البيئة، معربا عن تطلعه لعقد الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة لدفع العلاقات بين البلدين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا وتنويع مجالاته، خاصة أن مصر يمكن أن تكون بوابة إندونيسيا لإفريقيا مع وجود اتفاقات التجارة الحرة بين مصر ودول القارة.

وأشار مدبولى إلى المكانة المتميزة التى يتمتع بها الأزهر الشريف لدى الشعب الإندونيسى لما ينتهجه من فكر وسطى معتدل حيث بلغت المنح الدراسية السنوية المدعومة بالكامل من الأزهر حاليا 190 منحة، فضلا عن مبعوثى الأزهر فى إندونيسيا الذين بلغ عددهم 43 مبعوثا لتدريس اللغة العربية فى الجامعات والمعاهد.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس الإندونيسى بقيادة مصر لجهود العمل المناخى فى قمة شرم الشيخ، وكذا بالتنظيم المتميز لأعمال المؤتمر.

كما أعرب عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع مصر، مؤكدا حرص الحكومة الإندونيسية على تعزيز آفاق التعاون الثنائى، لا سيما فى شقيها التجارى والاستثمارى، وكذا عقد اجتماعات اللجنة المشتركة.

وتوجه المسؤول الإندونيسى بالشكر لمصر وأزهرها الشريف على المنح الدراسية وفرص التعليم التى يتم إتاحتها للطلبة الإندونيسيين، معربا عن تطلعه لزيادة فرص استفادة الطلبة الإندونيسيين من هذه المنح فى المستقبل.